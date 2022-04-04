Acun Ilıcalı harekete geçti! Hull City'ye Mesut Özil'i istiyor

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mesut Özil'e Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarının yanı sıra Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City de talip oldu.

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Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri performansı tartışma konusu olan Mesut Özil son olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-lacivertliler ile 2024'e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki Mesut Özil için İngiliz basını çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Mesut'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı ve ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Acun ikna etmek için çabalıyor

Ünlü televizyoncunun, tecrübeli futbolcuyla arası çok iyi ve birebir görüşmelerde onu ikna edebileceği belirtildi.