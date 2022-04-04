Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Galatasaray , Süper Lig ’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışmasıyla devam etti.

Ardından geçilen pozisyon oyunuyla Karagümrük maçında ilk 11 başlayanlar antrenmanı tamamladı. İlk 11’de başlamayanlar dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00’deki antrenmanla devam edecek.

Galatasaray aynı zamanda Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumu hakkında da açıklamada bulundu. Sarı-Kırmızılı ekip genç futbolcunun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

“Galatasaray’ın açıklaması”

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı.

Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed’in tedavilerine devam edildi."