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Türkiye ile ABD arasında iş birliğini artırmak için kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında iş birliğini artırmak için kritik görüşme

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı, iş birliği imkanları gözden geçirildi. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı yarın iş birliğini geliştirmek amacıyla yarın Ankara'ya gelecek.

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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı, iş birliği imkanları gözden geçirildi. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı yarın iş birliğini geliştirmek amacıyla yarın Ankara'ya gelecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da başlatılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir. Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’yı ziyaret edecektir.

Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesini amaçlamaktadır."

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