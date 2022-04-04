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Kars'ta karların erimesinin ardından çok sayıda evi su bastı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kars'ta karların erimesinin ardından çok sayıda evi su bastı

KARS'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla hızla eriyen karlar su baskınlarına neden oldu.

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KARS genelinde iki gündür havaların ani ısınması sonucu karlar eridi. Kanallardan taşan kar suları nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 15 evi su bastı. Vatandaşların evlerinde mahsur kalması üzerine mahalleye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yükselen sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekerken okuldan dönen öğrenciler de evlerine giremedi. Ekiplerin çalışması sonucu bazı ahırlardaki hayvanlar da tahliye edildi.

Evini su basan vatandaşlardan Sevdakar Yıldız, her yıl benzer sıkıntıların yaşandığını söyledi. Bu yıl ki suyun önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirten Yıldız, "Çocukları tek tek okuldan getirerek komşulara bıraktım, eve gidemiyoruz, evdekiler de orada mahsur kalmışlar" dedi.

Vatandaşlardan Sezgin Dağdelen de 35-40 hayvanının ahırda mahsur kaldığını aktararak AFAD ve DSİ ekiplerince kurtarma çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

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