Elazığ'da damat dehşeti! Kaynanası ile baldızını öldürdü

ELAZIĞ'da kayınvalidesinin evine giden damat kurşun yağdırdı. Kayınvalide ve baldızın öldüğü olayda bir çocuk ise ağır yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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ELAZIĞ merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A., belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı.

Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kadının cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli F.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.