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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Eski başkan ve 7 aktif çalışan da tutuklandı
Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı. Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

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