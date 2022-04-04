Başakşehir'den Yeni Malatyaspor'a tek kurşun

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 50 puanla 5. sıraya yerleşen Başakşehir, 32. haftada Sivasspor deplasmanına gidecek. 20 puanla ligin dibine demirleyen Yeni Malatyaspor ise Giresunspor'u ağırlıyor.

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15. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde Trezeguet arka direkte kafayı vurdu. Altıpas içine düşen topu kontrol eden Okaka yakın mesafeden şutunu attı. Kaleci Ertaç'tan dönen ve boşta kalan topa Berkay sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Trezeguet ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun ayağından açılan topu kapan Aleksic sol çaprazdan yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Aleksic bir kez daha vurdu, Ertaç bu kez de meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Trezeguet'nin penaltı noktasına önüne yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Berkay Özcan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Trezeguet sol çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kenan'ın sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önünde Tetteh kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Serdar'ın altıpas önüne kestiği topa Atabey yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

77. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Serdar kontrol etti. Rakibinden topu kurtaran Serdar yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Serdar bir kez daha sert vurdu, bu kez de meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

82. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Deniz ceza sahasına girdi. Altıpas önüne yerden gönderdiği topa Atabey ayak içiyle vurdu, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir: 1 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 71 Emre Çolak), Deniz Türüç (Dk. 88 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 88 Pizzi), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 64 Atabey Çiçek)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi, Campi, Karim Hafez (Dk. 90 Berat Yaman), Azubuike (Dk. 90 Awuku), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Dicko, Donsah (Dk. 86 Atakan Müjde), Mounir (Dk. 64 Nshimirimana), Tetteh

Gol: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 65 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)