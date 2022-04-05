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Sesi duyup pencereden başını uzatan kadın kanlar içinde kaldı

Sesi duyup pencereden başını uzatan kadın kanlar içinde kaldı

ADANA'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Soruşturma sürüyor.

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