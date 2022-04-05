Askerler için torba yasa geliyor: Genelkurmay'ın bazı yetkileri MSB'ye devredilecek

Millî Savunma Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni bir “torba teklif" hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkileri, askerlerin uzmanlığa geçişi gibi pek çok konu kapsanıyor.

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Genelkurmay Başkanlığı’nın bazı yetkilerinin Millî Savunma Bakanlığı’na devredilmesi ve sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerine imkân veren yeni bir “torba teklif” hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre Millî Savunma Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni bir “torba teklif’’le Genelkurmay’ın bazı yetkileri MSB’ye devredilecek. Teklifle, askerî alanda yapılması planlanan bazı düzenlemeler şöyle: Türk askerî tarihini ilgilendiren kültür varlıklarına ilişkin araştırma, değerlendirme ve inceleme yetkisi Genelkurmay’dan alınarak MSB’ye verilecek. Askerî tarihle ilgili her türlü taşınır kültür varlığı MSB’nin uygun görüşü ile askerî müzelere devredilecek. Ayrıca silahlı kuvvetler mensuplarının kıyafetleri hakkında uygulanacak kısıtlamalara karar verme yetkisi de Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınarak MSB’ye veriliyor.

Birliklerin çevre denetimi

Çevre kirliliğinin önlenmesi için ilgili oluşturulan atık takip ve bildirim sistemlerine askerî birlik ve kurumlarının dâhil edilmesi ve buraların denetiminin çerçevesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MSB’nın müşterek hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde ‘askerî birlik ve kurumların sahip oldukları istihbari ve güvenlik hassasiyeti’ nedeniyle ayrı bir yönetmelik hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Personel alımı ilanları

MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları gibi konular bundan sonra bakanlığın internet adresinden duyurulacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmeleri öngörülüyor.

Tedavi giderleri bakanlıktan

Er, erbaş ve askerî öğrencilerin tedavi giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Düzenlemenin gerekçesinde “Bu durumdakilerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde herhangi bir nedenle yaralanmaları, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda Sağlık Bakanlığı hastanelerince, SGK tarafından sağlık giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getirilmekte, (örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) ve bu sınırlamalar kapsamında tedavilerde mağduriyetler yaşanmaktadır” denildi. Yapılan düzenleme ile bu mağduriyetler gideriliyor. Ayrıca, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesi de öngörülüyor.

Askeri araç kazaları

Askerî araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erler, kullandıkları askerî araç ile kaza yapmaları durumunda, meydana gelen zararı (kasıt ve ağır kusur halleri hariç) tazminden sorumlu olmayacak. Askerî pilotların yurt dışındaki 6 aydan kısa süreli ve harbe hazırlığın devamı niteliğindeki simülatör eğitimleri zorunlu hizmet sürelerinde dikkate alınmayacak. Millî Savunma Üniversitesinde döner sermaye işletmesi kurulabilecek ve burada görev yapan öğretim elemanlarına döner sermayeden ek ödeme yapılabilecek.