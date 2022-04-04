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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü iftarında Kılıçaslan ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Erdoğan çifti yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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