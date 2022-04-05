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Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu.

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Sabah saatlerinde işe giden Z.E eşinden uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen Z. E. eve geldiğinde eşinin hareketsiz olarak yattığını gördü. Durumu 122 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Elalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi soncu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Elalan’ın cansız bedeni daha sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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