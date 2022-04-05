Çağlar Ökten evli mi oğlu Artur kaç yaşında? Çağlar Ökten yaşı kaç?

Seda Sayan'ın 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı genç sevgilisi Çağlar Ökten, son günlerde magazin basınının gündeminde. Özel hayatı ile de merak edilen Çağlar Ökten 35 yaşında. Bir kez evlilik yaşayan Çağlar Ökten'in eski eşinden Artur adında 7 yaşında bir oğlu var. Sevgilisi Lara Şehiroğlu ile de Seda Sayan yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında soruları evlenmelerine günler kala yeniden merak konusu oldu. Evliliğe tövbe ettiğini söyleyen ve 6 kez evlilik yapan Seda Sayan 7. kez nikah mayıs ayında masasına oturuyor. 35 yaşındaki çağlar Ökten ile dolu dizgin aşk yaşayan ve eşim diye bahseden Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in hayatı da merak konusu oldu. 35 yaşında olan Çağlar Ökten bir kez evlilik yaptı ve bu evlilikten Artur adında bir oğlu oldu. 7 yaşında olan Artur'un annesine dair bir bilgi henüz yok. Fakat Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'i sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan ayırdığı iddiaları günlerce konuşuldu. Sayan bu iddiaları yalanladı.

Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çağlar Ökten, Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten Kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Çağlar Ökten ve oğlu Artur

Çağlar Ökten kimdir:

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

Seda Sayan eşleri:

58 yaşında olan Seda Sayan, toplam 6 evlendi. İlk evliğini 26 yaşında futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. İkinci evliliği Sinan Ergin'den ise tek çocuğu Oğulcan dünyaya geldi. Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül ile de imam nikahıyla evlenen Seda Sayan'ın son eşi 2010 yılında nikah masasına oturduğu türkücü Onur Şan oldu.

Seda Sayan ilk eşi Rıdvan Kılıç: Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti.

Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

İkinci eş ünü bir isim: Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister.

Sinan Engin ile evliliği: 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci eşinden evliliğinden ilk kez hamile kalır. 1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeni ile Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur.

Mahsun Kırmızıgül ile imam nikahı: Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanışır. Mahsun'un ellerine ve ayaklarına bayılan Seda Sayan 3 yıl süren birlikteliklerinde imam nikahı kıyarlar.

Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

Motor kuryesine 3 dakikada evlenme teklif etti: Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşları ile Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabası kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister.

Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, Seda Sayan'ın tanışmanın 3. dakikasında Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesinin ardından 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar.

Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'sine bağlı Beyören Köyü'nde gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

Kuzeniyle nişanlandığı adamla evlendi: Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla işadamı Tuncay Kıratlı ile evlendi.

Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

Hakan Şükür'ün kardeşiyle evlendi: Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışıklı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşırlar.

Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür'ün de kardeşi olan Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısıdna oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş ardından bir kaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı.

Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

Nihat Doğan ile imam nikahı: Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı.

Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikili nişanlılık nikah masasında sonlanmadan ayrıldılar.

Nihat'ı bıraktı Onur Şan ile evlendi: Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı.

Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır.