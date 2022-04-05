Kılıçdaroğlu'nun FETÖ firarisi Yeşil ile yaptığı iddia edilen görüşmede tutulan notları Sabah yazarı paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil’le yaptığı görüşmelerde Diş Hekimi Özzeybek’in gün gün tuttuğu iddia edilen notları yazdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimde olduğu iddiaları sonrası yeni belgeler olduğu ileri sürüldü.

Konya ilişkin Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısı "FETO'yla ilişkide kilit isim Yeşil" başlığıyla bugün Sabah gazetesinin manşetine taşındı.

Övür, Gülen'le irtibatı sağlayan FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ile yaptığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Diş hekimi Arif Özzeybek'in tuttuğu öne sürülen notlara ulaştı ve köşe yazısında aktardı.

Sözü edilen Diş Hekimi A.Arif Özzeybek'in Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl danışmanlığını yaptığını sonra da istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini yazan Övür, diş hekimi için "Görüşmeye ilişkin ayrıntı vermiyordu ama görüşmeyi de reddetmiyordu." ifadelerini kullandı.

Peki görüşmelerde tutulduğu iddia edilen notlarda ne yazıyordu? Mahmut Övür o notları paylaştı:

Birinci Not

Kılıçdaroğlu Yeşil'in telefonundan Gülen'i aradı

CHP Genel Merkezi'nde ilk telefon görüşmesi:

"Ekim 2013 tarihinde Fetullah Gülen'in rahatsızlığında.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı söylendi. Durumunu sordu. Mustafa Yeşil ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerini sundu.

İlan çıkmadan 3-4 gün önce Ekrem Dumanlı, arayıp gazetede vereceğimiz geçmiş olsun ilanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de verelim mi diye sordu. Kılıçdaroğlu da şimdilik ismime yer vermesinler der ve gazete ilanında adı çıkmaz." Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu, Gülen'in geçmiş olsun listesinde olmamasını bizzat istemiş. Herhalde bugünleri düşünerek bu adımı atmış, yoksa geçmiş olsun dileğinde bulunmamış değil.

İkinci Not

Ekim 2013'te Ankara'daki Diş Klinigi'nde ilk toplantı

"Yaptığımız görüşmeler sonucunda toplantının saat 11'de muayenehanede olmasına karar verdik. Hüseyin Gülerce kalp krizi geçirmesi sebebi ile toplantıya katılmadı.

10.30'da Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil geldi. (Yeşil, FETÖ'nün Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkanı.)

11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Mustafa Yeşil öncelikle cemaatin yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlattı. Arkasından hükümetle ilgili sorunları anlattı:

KCK operasyonlarını hükümet bizim yaptığımızı söylüyor, bu tamamen yanlış."

Üçüncü Not

"Yurtta Sulh Cihanda Sulh başlığıyla söylesin"

Bu görüşme de Kılıçdaroğlu ile Mustafa Yeşil arasında geçiyor ve tarih yok. Önce Mustafa Yeşil konuşur:

"İkincisi dershanelerin kapatılmasını birileri Recep Tayyip Erdoğan 'Cemaatin para kaynağı buralar' demiş ve buradan kaynaklı dershanelerin kapatılması istenmiş. 28 Şubat'ta bile bu kadar baskı görmediklerini söyledi.

Ayrıca Uludere emirlerini Tayyip Bey'in verdiğini söyledi. (Kirli yapının kendi kurduğu bir tuzaktı bu ve CHP'liler de aynı yaklaşımı paylaştı.)

MİT krizi... Savcıya gelen belgelere bakınca MİT içinde bir illegal örgütlenme olduğu ve gayri resmi Hakan Fidan haber gönderir fakat cevap gelmezse sonra fezleke hazırlanır.

Mustafa Yeşil tam bunu başbakan ameliyat geçirdiği esnada söyler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ölüm korkusu olduğunu söyledi.

Mustafa Yeşil toplantı sonuna doğru, 'Bizden istedikleriniz veya Fetullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler?' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok' dedi.

'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da, yurtta sulh cihanda sulh başlığı ile söylesin' dedi. (Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbecilerinin kullandığı "Yurtta Sulh Konseyi" ismini öneren kişi.)

Din şekle indi, ahlak öne çıkartılsın. CHP camilere karşı haline getirildi. Bu özellikle kullanılıyor. Bu yanlışı söyleyin. Din ve ayrımcılık üzerine siyaset yapılıyor. Bu ülkeyi böler de' denildi.

F.G. Bey'e selam söyleyin."

Dördüncü Not

Serter'i başkan yapın

Konu CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter. "2014 yerel seçimler öncesi.

F.Gülen işadamı yapılanması olan İzmir dernek yöneticilerinden iki kişi geldi, çok önemli olduğunu söylediler. CHP ile ilişkilerin gelişmesi için çok önemli olduğunu söylediler. (Bedri Serter'in) Karabağ ilçesine başkan adayı olmasını istediler. Mustafa Yeşil de Bedri Serter'in olması için rica etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi ve tamam dedi. Fakat yapılmadı. Cemaat bu duruma çok tepki gösterdi. Mustafa Yeşil bir ricamız oldu yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Kılıçdaroğlu, 'Ben ismi iletmiştim, bir yanlışlık olduğunu, bunu telafi edeceğini' söyledi. Sonrasında İzmir İl Başkanı oldu 2015-2016. Daha sonra da 27. Dönem İzmir 2. Bölge milletvekili oldu."

Beşinci Not

"Ulusalcılar dişlerini sıksınlar"

"Ekim 2014'te...

"Ekim 2014'te... F.G. zaman zaman Deniz Bey'le bir araya geldiğini, uçakta sarıldıklarını anlattı. Kemal Bey'i çok takdir ettiğini, zaman zaman selamlarının geldiğini, çok dürüst bir insan ondan şüphem yok. 'Yalnız Ekmeleddin Bey doğru bir aday değildi ve Ekmeleddin Bey iki kez buraya geldi ve başımızın üstünde yeri var ama bu iş için uygun değil' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sizden açık desteğinizi istiyor. Neden olarak da 2015 seçimleri çok önemli. Anayasa değişikliği için ve sürecin devam ettirilebilmesi için yüzde 30 bandını geçmesi gerektiğini, bu nedenle inanç gruplarından destek istiyor.

Fetullah Gülen, 'Açıktan bir kez referanduma işaret ettim ve çok da eleştirildim siyasi olarak. O yüzden bir düşünmek lazım iyice' dedi. Sizin de Kemal Kılıçdaroğlu'na özel iletmemi istediğiniz mesajlar var mı? F.G., 'Çok zor durumdan geçiyoruz, zaman bir olma zamanı. Kemal Bey'e sevgi ve selamlarımı iletin. Ulusalcılar dişlerini sıksınlar. Az kaldı, beraber ne yapabiliriz. Mustafa Yeşil'le temaslarını devam ettirsinler' dedi."