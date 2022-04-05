İstanbul ulaşım zammı için Ekrem İmamoğlu bombaladı : Kötüler vır vır konuşuyor

İSTANBUL ulaşım zammı UKOME'de 2.kez reddedildikten sonra Ekrem İmamoğlu bu sabah FOX TV canlı yayınına çıktı. Ekrem İmamoğlu zammı geçirmeyen Ulaştırma Bakanlığı temsilcisini bombaladı 'vır vır konuşuyor' deyip kötülük peşinde olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu başkanlıktaki 3 yılına ise 7.5'tan 8 verdi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında reddedilen ulaşım zammıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun tepkisi UKOME'deki Ulaştırma Bakanlığı temsilcisine yönelik oldu. 'Vır vır konuşuyor' dediği bakanlık temsilcisine 'kötülük peşinde' dedi. Ekrem İmamoğlu çarşamba günü bir kez daha zam için UKOME'yi toplayacaklarını söyledi. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zammını 'biz değil hükümet' yaptı diyen Ekrem İmamoğlu, metro, İETT ve İSKİ'nin batırılmak istendiğini iddia etti. İşte Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında söyledikleri:

-*Bu arkadaş (Ulaştırma bakanlığı temsilcisi) hiçbir anlam ifade etmeyen kifayetsiz aklıyla sadece temsilcisi olduğu siyasi düşüncelerin oradaki emir kulu olarak konuşuyor.

*Diğerleri kafayı öne eğmiş bir biçimde sadece el kaldırıyor benim askerimi benim polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz ya! Personel giderim. Bu ne biliyor musunuz bir vatandaş.

*İETT'de bir yolcunun toplamda 12,5 liraya varan bir maliyeti var. Bütün bu 12.5 liraya yakın bu maliyetin 3,5 lirasını alabiliyoruz vatandaştan. Geri kalanı belediyenin kendi bütçesinden orayı sübvanse etmesi.

*Mesela, akaryakıt tüketimi günde 600 bin litre akaryakıt tüketiyoruz. Biz yüzde 50 zam istiyoruz niye? Vatandaşımızı korumak için.

Oradaki bakanlık temsilcileri sadece konuşuyor. Diyor ki esnafa yüzde 32 yapacağız ama İBB'ye yüzde 18 yapacağız. Yani senin mazot zammının yüzde100 olduğu yerde sana yüzde 18 yapacağız diyor.

Tekne iddiasına verdiği cevap

*Bizim o işlerde işimiz yok, tamamen yalan dolan, tamamen uydurma. İBB'nin bir firmasının kimi zaman personel kimi zaman acil hizmete giden teknesini belli bir sayıda İBB Başkanı kullandı diye bunu haber yapan akıl sadece ben nereden tutarım diyen akıl. Zaten bu işler teftiş ediliyor bir şey çıktığı da yok.

KENDİSİNE PUAN VERDİ İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'ndan 3 yıllık dönemi için kendisine puan vermesini istedi. İmamoğlu şu cevabı verdi:

*7,5'dan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu.

İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor suya zam vermiyorlar

* İSKİ ocak-şubat-mart aylarında her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi.

* İBB 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Melen’den su basıyoruz. Elektrik maliyeti çok büyük. Şu anda 3 milyarı aştı elektrik maliyeti.

* 170 milyon lira olan doğalgaz maliyeti 570 milyon liraya çıktı. Zam meselesinin kaynağı belediye olamaz ki ekonomi yönetimi. Ekonomideki fiyat artışlarının kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir.