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Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı et fiyatları için çarpıcı iddia!

Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı et fiyatları için çarpıcı iddia!

Son dönemde artan et fiyatlarıyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yağmur  "Girdilerin fiyatı arttı ancak aracılar fiyatların yükselmesinde etkililer. Koyunları satmayıp ahırlarda tutuyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

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Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra Adana’da kemikli kuzu eti 75 liradan, kemiksiz kuzu etiyse 90 liradan satılmaya başlandı. 2 ay önce 27 liradan satılan canlı koyun fiyatlarıysa şu anda 50-55 lira arasında satılıyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na talimat verirken, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur da fiyatları aracıların arttırdığını söyledi.

“Marketler 150 liraya et satıyor”
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Murat Yağmur, “Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana’da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şu anda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor. Ancak Adana’daki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den aracıları ortadan kaldırmasını istediğini aktaran Yağmur, “Bu aracılar fiyatların yükselmesinde etkili oluyorlar. İleride Kurban Bayramı geleceğinden dolayı koyunları ahırlarında bağlıyorlar” dedi.

“2 katı fiyata koyun satıyorlar”
Kentte uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Yakıt fiyatlarının normale dönmesini bekliyoruz ve aracılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar” ifadelerini kullandı.

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