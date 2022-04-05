23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı buna göre 23 ilde sağanak yağış var. Hafta ortası ise yaz geliyor sıcaklık bir anda 30 dereceye çıkacak. İşte yapılan son açıklama ve bölge bölge son durum...
Bugün yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için alarm verdi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'mayıs ayına kadar kalın kıyafetleri kaldırmayın' uyarısı yaptı.
23 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacak.
Çığ tehlikesine dikkat!
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.