23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak

23 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında sağanak yağış etkili olacak.