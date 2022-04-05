Ukrayna lideri Zelenski'den ve Putin görüşmesi için yeni açıklama: Olmama ihtimali var

Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'de yapılması beklenen Putin ile görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Zelenski artık görüşmenin olmama ihtimalini olduğunu söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

Gerçek aktörlere ihtiyacımız var

Buça'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi. Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.