BIST 2.327
DOLAR 14,71
EURO 16,17
ALTIN 911,33
HABER /  DÜNYA
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Ukrayna lideri Zelenski'den ve Putin görüşmesi için yeni açıklama: Olmama ihtimali var

Ukrayna lideri Zelenski'den ve Putin görüşmesi için yeni açıklama: Olmama ihtimali var

Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'de yapılması beklenen Putin ile görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Zelenski artık görüşmenin olmama ihtimalini olduğunu söyledi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

Gerçek aktörlere ihtiyacımız var
Buça'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi. Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.

İlgili Haberler
ABD basınından "Buça" iddiası: "Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak
Foto Galeri 23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı et fiyatları için çarpıcı iddia!
Zam üstüne zam gelmişti! Kırmızı et fiyatları için çarpıcı iddia!
Bilim insanları yeni tekniklerle Mars'taki yeni keşfi açıkladı
Bilim insanları yeni tekniklerle Mars'taki yeni keşfi açıkladı
Sigara zam geldi mi 5 Nisan sigara fiyatları güncel listesi 2022
Sigara zam geldi mi 5 Nisan sigara fiyatları güncel listesi 2022
Mahfi Eğilmez: Enflasyonla mücadele edilmiyor
Mahfi Eğilmez: Enflasyonla mücadele edilmiyor
Lara Şehiroğlu kimdir araya Seda Sayan girdi Çağlar Ökten'i sildi
Lara Şehiroğlu kimdir araya Seda Sayan girdi Çağlar Ökten'i sildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul ulaşım zammı için Ekrem İmamoğlu bombaladı : Kötüler vır vır konuşuyor
İstanbul ulaşım zammı için Ekrem İmamoğlu bombaladı : Kötüler vır vır konuşuyor
Selin Ciğerci babası kimdir ne iş yapıyor Defacto'nun sahibi mi?
Selin Ciğerci babası kimdir ne iş yapıyor Defacto'nun sahibi mi?
Çağlar Ökten evli mi oğlu Artur kaç yaşında? Çağlar Ökten yaşı kaç?
Çağlar Ökten evli mi oğlu Artur kaç yaşında? Çağlar Ökten yaşı kaç?
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Ukraynalı meslektaşına bu mesajı verdi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Ukraynalı meslektaşına bu mesajı verdi