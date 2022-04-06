Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Domates paramız yata gidiyor yazın yüzerken görürsünüz

Gıda fiyatlarındaki enflasyon etkisinin yanı sıra tarladan pazara gelinceye kadarki zamlar vatandaşı alamaz hale getiriyor. Bunun dışında ihraç edilen gıdadaki karlara dikkat çeken Dilek Güngör'den çarpıcı bir yazı geldi.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, gıda ihracatçıların kara geçerek artık alacakları yatın muhabbetine girdiklerini yazdı. "İhracatta tatlı bir kâr var." diyen Güngör "Anlayacağınız, bizim domates paralarını yaz aylarında Marmaris'te, Bodrum'da, Göcek'te yüzerken görebilirsiniz!" diye yazdı. İşte Güngör'ün yazısı:

Sokağın gündeminde tek mesele var, pazardaki, marketteki, haldeki fiyatlar…Hem de hemen hemen hepsinde aynı olan fiyatlar... Domates 30 TL, salatalık 20 TL, marul 20 TL, maydanoz 8 TL…

'Ürün yok, çiftçi maliyetler yüzünden üretmiyor' diyorlar. (Tamam,mazotun fiyatından da elektrik- doğalgaz zammından da haberim var. Çiftçiye gübre- mazot desteklerinin artırılması gerektiğini, tarımda planlamanın şart olduğunu, aracılık maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin ivedilikle çıkarılması gerektiğini defalarca dile getiren debenim…)

İhracatta tatlı bir kâr var. Köyde bir avuç toprağını ekip, yılın tamamında geçinmeye çalışan, bir dönüm arazisine gübre bulmakta zorlanan gariban çiftçiye diyecek lafım yok. Onların ürününü üçü-beşe ellerinden toplayan 'büyükbaşlar'ı diyorum.

Onlar alıyorlar ürünü, getiriyorlar gümrüğe, gönderiyorlar yurtdışına,doları-euroyu atıyorlar cebe… Haa, atsınlar atmasına da... Kardeşim, sonra iç piyasaya da ihracat fiyatından ürünü dayatmaya kalktıklarında olmuyor. Sonra ne mi yapıyorlar?

Vallahi son günlerde bana mı denk geliyor anlamadım. Nerede bir ihracatçı görsem, yat bakıyor.Yanlış duymadınız Hububatçısından gıdacısına, kimyacısından çelikçisine kadar hepsi...

Aralarındaki muhabbet de aynen şöyle… 'Benim yat 35 metre', 'O da bir şey mi? Ben 45 metrelik bakıyorum', 'Ben 55 metrelik bir tane sipariş verdim'… Anlayacağınız, bizim domates paralarını yaz aylarında Marmaris'te,Bodrum'da, Göcek'te yüzerken görebilirsiniz!