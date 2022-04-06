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Adana'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kendinin de boğazını kesti

Adana'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kendinin de boğazını kesti

ADANA'da bir evde kavga olduğu ihbarına giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu.

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Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ömer Sevinç'e çıkışta tepki gösterildi
Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi. Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp...
Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi. Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

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