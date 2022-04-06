BIST 2.326
DOLAR 14,72
EURO 16,05
ALTIN 909,69
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı

TÜRKİYE’nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev’e taşındı.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, geçici bir süre için faaliyetlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşımıştı. Büyükelçilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de! Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de! Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Rusya FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti
Rusya FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti
Polonya Başbakanı Macron'a sordu: Hitler ile görüşür müydün?
Polonya Başbakanı Macron'a sordu: Hitler ile görüşür müydün?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu birlikte alaşağı edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu birlikte alaşağı edeceğiz
Kocaeli'de tanker ile servis midibüsü çarpıştı! Onlarca yaralı var
Kocaeli'de tanker ile servis midibüsü çarpıştı! Onlarca yaralı var
Valerien Ismael gelecek sezon için 3 ismin biletini kesti
Valerien Ismael gelecek sezon için 3 ismin biletini kesti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa Mihriban bebek hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa Mihriban bebek hakkında açıklama
Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
İşte FETÖ'nün bankacısı! İngiliz The Guardian yazdı
İşte FETÖ'nün bankacısı! İngiliz The Guardian yazdı