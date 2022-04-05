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Valerien Ismael gelecek sezon için 3 ismin biletini kesti

Valerien Ismael gelecek sezon için 3 ismin biletini kesti

Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlamasına başlayan Valerien Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroda düşünmüyor.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlı takıma neşteri vuruyor.

Ismael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.

Göndereceği isimleri belirliyor
Kadroyu şekillendirme konusunda değerlendirmeler yapacak Ismael, göndereceği isimleri de yavaş yavaş belirliyor.

Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre yolcu
3 ismin ön plana çıktığı kadro planlamasında Ismael, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'ı kadroda düşünmüyor.

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