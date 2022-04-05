Sakarya'da miras dehşeti! Çok sayıda ölü var
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi; kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.Abone ol
SAKARYA'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G.; kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı.
Şüpheli kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak için de harekete geçti.