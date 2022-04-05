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Zelenski: Türkiye Mariupol’den tahliyeler için hazır

Zelenski: Türkiye Mariupol’den tahliyeler için hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu söyledi.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 41’nci gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ifade etti.

"Yakın zamanda sonucu göreceğiz"
Zelensky, "Türkiye, Berdyansk Limanı’ndan Mariupol kahramanlarını (askerlerini) sağ ve yaralı olarak gemi yoluyla tahliye etmeye hazır. Türkiye’yle anlaştık. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla (Putin) konuştu. Eğer yapabilirsek yakın zamanda sonucu göreceğiz. Eğer olmazsa Rusya Devlet Başkanı müsaade etmemiş olacak" dedi.

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