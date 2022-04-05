Fransa seyahat kısıtlaması getirilen listeden Türkiye'yi çıkardı

FRANSA, Türkiye'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'turuncu ülkeler' listesinden çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine aldı.

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TÜRKİYE'nin Paris Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan seyahat kısıtlamalarının 31 Mart'ta güncellendiği, Türkiye'nin 'turuncu ülkeler' listesinden çıkarılarak 'yeşil ülkeler' listesine alındığı belirtildi.

Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi gerektiği kaydedildi.

Son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu, son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebileceği ifade edilen açıklamada bunların dışında herhangi belge ibrazı veya form doldurulmasına gerek bulunmadığı, Türkiye'ye girişte Türkiye'ye giriş formunun doldurma uygulamasına da son verildiği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay verdiği aşılarla tam aşılandığını belgeleyen, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR veya son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonuçlarından birini veya ilk PCR veya hızlı antijen pozitif test sonucunun 11. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'den Fransa'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

Tam aşılı kabul edilen yolcuların son doz aşılarını takip eden 9 ay içinde hatırlatma dozu yaptırmış olmaları gerektiği, aksi takdirde tam aşılı statüleri geçersiz sayılarak Fransa'ya girişlerinin reddedilebileceği ifade edilen açıklamada 12 yaş altındaki yolcuların bu uygulamalardan muaf olduğu belirtildi.

'Yeşil ülkeler' listesinde bulunan Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulamasının son bulduğu kaydedildi.