ABD'den Yunanistan'a soğuk duş! F-35 satışı geri plana atıldı

ALMANYA ve Finlandiya'nın toplu F-35 siparişi sonrasında Yunanistan, ABD'nin sipariş sırasında geri plana atıldı.

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TÜRKİYE'ye karşı silahlanma çabası içindeki Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarının yanında ABD'den de F-35 almayı planlıyordu. ABD ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya göre uçakların teslimatında ilk sıralarda olan Yunan hükümeti Avrupa'da Ukrayna-Rusya savaşından sonra ortaya çıkan yeni jeopolitik dengelere göre geri plana atıldı.

Konu Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda ABD'nin önceliklerinin değiştiğini ifade etti. Buna göre Yunanistan, kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacak. Antonellos, yazısında değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti.

Öncelik Almanya ve Finlandiya'da

Yunanistan'ın geri plana atılmasına ise Almanya ve Finlandiya neden oldu. Almanya 35 adet, Finlandiya ise 64 adet F-35 almak için ABD ile anlaşma imzaladı. ABD, son yaşanan gelişmelere göre önceliği bu iki ülkeye verdi.