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Peş peşe yapıcı hamleler! Savaş kapıya dayanınca Türkiye gerçeğini ancak anladılar

Peş peşe yapıcı hamleler! Savaş kapıya dayanınca Türkiye gerçeğini ancak anladılar

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte çatışmalar Avrupa sınırlarına dayanınca Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO'dan Türkiye ile ilgili peş peşe yapıcı hamleler geldi.

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TÜRKİYE'nin NATO üyesi olarak gerek göçle mücadelede gerekse ittifaktan savunma beklentileri konusunda yaşadığı çifte standart Ukrayna savaşıyla çatışmalar Avrupa sınırlarına dayanınca Batılı ülkeler tarafından anlaşılmaya başlandı. Ukrayna savaşı ile artan diplomaside verilen mesajlar Rusya-Ukrayna savaşının Batılı ülkeleri Türk dış politika tezlerine yaklaştırdığının da bir göstergesi oldu.

Diyalog diplomasisini hızlandırdı
Türkiye'nin 'sorunların diyalogla çözümü' yönündeki çağrıları uzunca bir süredir karşılık bulmuyordu. Son dönemde diyalog kanalları canlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinde alınan kararlar uyarınca diyalog mekanizmalarının önümüzdeki süreçte daha sıkı işletilmesi bekleniyor.
İlk adımın bu ay savunma bakanlıkları arasındaki güven arttırıcı önlemler toplantısının 4'üncüsü için tarafların biraya gelmesiyle atılması bekleniyor. 

Türkiye'nin önemi daha da arttı
Yine normalleşme sürecinde bulunulan Fransa ile de diyalog kanalları hiç olmadığı kadar hızlandı. Fransa ile savunma iş birliği görüşmeleri yeniden başlatılırken Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ardından kesilen Türkiye-Fransa-İtalya ortaklığında SAMP-T uzun menzilli hava savunma sistemi üretimi için üçlü görüşmelerin önümüzdeki süreçte yeniden başlatılması bekleniyor.

Yaptırımlarla zora giren Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasında da Türkiye'nin koridor olarak önemi artarken hızlanan Türkiye-İsrail normalleşme süreci uzun vadede enerji sorununun çözümünde kritik önemde görülüyor.

NATO'ya dayanışmayı hatırlattı
NATO'ya dayanışma ruhunu yeniden hatırlatan Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması ve NATO dayanışması konusunda yaşadığı çifte standardın da daha görünür olmasını sağladı.
Diplomatik temaslarda başta İngiltere olmak üzere batılı müttefiklerin mesajlarında Türkiye'yi NATO’dan dayanışma beklentisi konusunda artık daha iyi anladıkları vurgusu öne çıktı.

Mesajlar gelmeye başladı
NATO müttefiklerinden gelen destek mesajları yanında ABD'li muhataplardan da benzer mesajlar geliyor. Alt seviyelerdeki görüşmelerde daha önce Türkiye'yi dinlemekle yetinen muhataplardan gelen 'anlıyoruz' mesajları önümüzdeki süreçte bu konularda atılabilecek olumlu adımların habercisi olarak değerlendiriliyor. Yine ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'nin F-16 talebi konusunda 'kongreye olumlu görüş bildireceği ve konunun takipçisi olacağı' yönünde verdiği mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO olağanüstü liderler zirvesi sonrası açıklamıştı.

(YENİ ŞAFAK)

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