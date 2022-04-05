BIST 2.339
DOLAR 14,72
EURO 16,15
ALTIN 916,32
HABER /  GÜNCEL
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: Bir an önce sonuçlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü: Bir an önce sonuçlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cenabetken oruç tutulur mu cünüp olan birinin orucu kabul olur mu?
Cenabetken oruç tutulur mu cünüp olan birinin orucu kabul olur mu?
Muharrem İnce’den ahırda basın toplantısı
Muharrem İnce’den ahırda basın toplantısı
"Zamlar bu milletin belini büküyor" diyen MHP'li vekil Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi
"Zamlar bu milletin belini büküyor" diyen MHP'li vekil Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi
Netflix özel plan dört ekran abonelik ücreti 2022 ne kadar oldu?
Netflix özel plan dört ekran abonelik ücreti 2022 ne kadar oldu?
Şebnem'in katili hakim karşısında! Tek hatırladığı bakın neymiş
Şebnem'in katili hakim karşısında! Tek hatırladığı bakın neymiş
Eren Bülbül adının parka verilmesi teklifi reddedildi Başkan Gültak'tan CHP'ye HDP'yi ikna edemediniz tepkisi
Eren Bülbül adının parka verilmesi teklifi reddedildi Başkan Gültak'tan CHP'ye HDP'yi ikna edemediniz tepkisi
Netflix ücreti standart plan ikili ekran 2022 yeni abonelik ücreti
Netflix ücreti standart plan ikili ekran 2022 yeni abonelik ücreti
İçişleri Bakanlığı'ndan 'fos çıkmıştır' diyen Ekrem İmamoğlu'na cevap: Apar topar yapıldığı anlaşılmıştır
İçişleri Bakanlığı'ndan 'fos çıkmıştır' diyen Ekrem İmamoğlu'na cevap: Apar topar yapıldığı anlaşılmıştır
Netflix abonelik ücretleri 2022 tek ekran paketi kaç para oldu?
Netflix abonelik ücretleri 2022 tek ekran paketi kaç para oldu?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beşli çete davası cevabı: Bir daha dava aç, açmazsan namertsin
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beşli çete davası cevabı: Bir daha dava aç, açmazsan namertsin