"Zamlar bu milletin belini büküyor" diyen MHP'li vekil Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disipline sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

Ne demişti?

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” açıklaması yapmıştı.