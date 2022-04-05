Online dizi, film, belgesel platformu Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı paketi bulunan Netflix'in abonelik ücretlerine 11 TL ile 23 TL bandında zam yapıldı. Peki Netflix abonelik ücretleri 2022 tek ekran paketi kaç para oldu?

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Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix Türkiye için fiyatlarında büyük bir zamma gitti. Yeni ücret tarifesini yayınladı, birçok vatandaş yeni zamlar sonrası isyan etti. 3 farklı abonelik ve paketi imksanı sunan Netflix'in Temel Plan diye tanımladığı herkesin bildiği dilde tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL olarak güncellendi.

Türkiye'de üye kaybetmek istemeyen Netflix, enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 60, dolar bazındaki yıllık değişimin ise yüzde 77 olduğu bugün Netflix Türkiye özelinde artışı yüzde 40 bandında belirledi.

Bir önceki fiyat artışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapan Netflix'in ortalama fiyat artışı ise 11 TL ile 23 TL bandında oldu. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz." denildi.

Netflix Türkiye "Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye açıklamanın sonunda "Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz." dedi

Netflix üyelik ücretleri 2022

Zam sonrasında Netflix’te oluşan güncel abonelik fiyatları şöyle;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Kullanıcılarına üç ayrı üyelik seçeneği sunan Netflix’te Temel Plan’ın fiyatı,

İki cihaza bağlanabilen ve 1080p çözünürlüğe sahip olan Standart Plan ise 40.99 TL’den 57.99 TL’ye çıktı.

Son olarak ücreti en yüksek seçenek olan, dört cihaza ve 4K + HDR çözünürlüğe izin veren Özel Plan ise 54.99 TL’den 77.99 TL’ye yükselmiş oldu.