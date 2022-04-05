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Annesi terk eden Nisa Mihriban bebeğin ölümünde skandal! Bakımevinde ihmalden ölüme yol açılmış!

Annesi terk eden Nisa Mihriban bebeğin ölümünde skandal! Bakımevinde ihmalden ölüme yol açılmış!

Annesi tarafından terk edilen Nisa Mihriban bebeğin bakımevinde beslenirken boğazına süt kaçtığı için fenalaştığı ortaya çıktı. Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından sütannelik yapılarak kurtarılmıştı.

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Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, bebeğin beyin ölümünün sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin Çocuk Bakımevi’nde bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. Durmaz, Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı ismi Ebrar Nil olan bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Ayrıca bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.’yi gözaltına aldı. Ebru S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyin ölümü gerçekleşti
Nisa Mihriban bebek durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuk Bakımevinde ‘ihmal’ iddiası
Nisa Mihriban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi’nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise “taksirle yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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