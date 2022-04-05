Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası! Veda sözleri: Bu adamlarla...

TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldı. Özdemir'in bu kararı Riva'da şok etkisi yarattı. Haziran ayındaki seçime kadar başkanlık makamına Servet Yardımcı vekâlet edecek. Peki, Özdemir, istifa kararını nasıl aldı?

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı futbol dünyasına bomba gibi düştü. Sabah yazarı Murat Özbostan istifanın perde arkasını açıkladı. Özdemir ayrılırken bakın hangi ifadeleri kullanmış. Özbostan tüm detayları açıkladı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sürpriz bir şekilde istifa kararı alarak, "Hakkınızı helal edin. Ben istifa ediyorum ve bırakıyorum" dedi. Futbol dünyasına bomba gibi düşen gelişme, beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi. "Peki Nihat Özdemir neden şimdi bıraktı?" Bu soruya yanıt arayalım...

Öncelikle Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonunun ardından Tahkim Kurulu'nun bu hakemleri görevlerine iade etmesi, TFF yönetim Kurulu'nun ve dolayısıyla da Başkan Özdemir'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Başkan, Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Mehmet Baykan ile görüştü ve bilgi aldı. Zaten Baykan da "Görevimden istifa ediyorum" diyerek gitmeyi tercih etti.

Başakşehir ve Fenerbahçe istemiyordu

Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini ifade ettiler. Gerekçeleri de "Tahkim Kurulu'nun kararının ardından TFF artık orada oturamaz. Nihat Bey de gitmeli" dediler. Aslında asıl sorun hakemlere yapılan operasyon değil, TFF'nin istifa ettirilmesiydi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray destek verdi bu sürece.. Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer bazı kulüpler ise sessiz kalmayı tercih etti.

Bir de yayın ihalesi meselesi var… Kulüpler Birliği'nin masada olduğu ihale bir türlü sonuçlanmadı. Yayıncı kuruluşu kulüpler istemedi ve bunu da resmen TFF'ye bildirdiler. Fakat Saran Grup da istenilen rakamı vermeyince bu sefer kulüpler, "Bu para bizi tatmin etmiyor. Rakam çok az" diyerek tekrar rotayı beIN SPORTS'a kırdı. Nihat Özdemir geçen hafta Katar'a gitti, beIN ile görüştü. Rakam 2 milyar 150 milyon TL idi. Yayıncı kuruluş bu fiyatın üstüne çıkmayı kabul etmedi.

Bu arada geçen hafta Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. Bu toplantıda "TFF'ye destek olmalıyız" fikri ortaya atıldı. 13-14 kulüp "Evet, destek açıklaması yapalım" deseler de özellikle Fenerbahçe ve Başakşehir buna karşı çıktı. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıyla ilgili bilgilendirme yaparken, TFF'ye kulüplerin vereceği destekten bahsetmedi. Oysa Başkan Özdemir ve yönetimi bu destek açıklamasını bekliyordu.

Geldiğim günden beri yıpratıldım

Düne gelelim… Normalde TFF, yönetim kurulu toplantısı yapacak ve Mehmet Baykan'ın yerine atama yapılacaktı. Fakat Özdemir yönetim kurulu üyelerine, "Bırakıyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlığım bozuldu. Bu adamlarla uğraşılmaz. Sürekli yıpratıldım" diyerek noktayı koydu. Bu açıklama yönetimde şok etkisi yarattı. Kısa bir sessizlik sonrası TFF Yönetim Kurulu, başkanın kararına saygı duyarak toplantıyı bitirdi.

Hastaneye kaldırıldı!

Bu arada bundan 3 hafta önce Nihat Özdemir, Riva'da iken rahatsızlanıyor. Burun kanaması durmayan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırılıyor. Bir gün hastanede kalan ve çok kan kaybeden Özdemir, küçük bir operasyon geçiriyor. Bir süre evinde dinlenen Özdemir'in kararında bu durumun da etkili olduğu öğrenildi. Özellikle pandemi sürecinde Kulüpler Birliği'nin birçok isteğini yerine getiren ve yardımcı olan TFF yönetiminin yaşanan süreç için de çevresine, "Bu kadar vefasızlık olmaz" dediği kaydedildi.

Kararını açıkladı Riva'dan ayrıldı

Nihat Özdemir, istifa kararını açıkladıktan sonra Riva'dan ayrıldı. Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken, Başkan Özdemir'i Genel Sekreter Kadir Kardaş yolcu etti.