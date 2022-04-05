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MİT iş ilanı yayınladı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz!

MİT iş ilanı yayınladı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz!

Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat uzmanı, dil uzmanı, emniyet memuru, mühendislik gibi alanlar için iş ilanı açtı. Açtığı iş ilanında “Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz” sloganının kullandı. Başvuracak kişilerde aranacak özellikler arasında ‘ketumiyet’ de yer alıyor.

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MİT’te personel olmak için teşkilatın “Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz” duyuru linkinden iş başvurusunda bulunulabiliyor. MİT, istihbarat uzmanı, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru, mühendis görevlerinde personel alımı yapıyor. Bu görevlerde MİT’te çalışmak isteyenler özgeçmişini siteye yüklüyor ve ardından MİT uygun bulursa kendilerini arıyor.

MİT’te istihbarat uzmanı olmanın şartları şöyle:
-35 yaşını doldurmamış olmak.
-Üniversite mezunu olmak.
-2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.
-Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Duyuruda, istihbarat uzmanının taşıması gereken özellikler ise şöyle sıralandı:

-Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,
-Yönetme-yönlendirme,
-Yüksek sorumluluk bilinci,
-Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
-Stres altında çalışabilme,
-Detaylara önem verme,
-Pratik ve hızlı düşünebilme,
-Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
-Ketumiyet.

Dövme yasak
MİT’in sitesinde personel alımına ilişkin sık sorulan sorular da bulunuyor. Bu sorulara verilen yanıtlara göre, dövmesi olan kişiler MİT’te işe alınmıyor.

Öğrenim şartlarına ilişkin ilkokul mezunu birinin sorduğu soruya MİT’in sitedeki yanıt şöyle:

“Dil uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.”

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