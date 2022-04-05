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İstanbulkart öğrenci abonman bileti 109 lira oldu minibüs de zamlandı

İstanbulkart öğrenci abonman bileti 109 lira oldu minibüs de zamlandı

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine zam geldi. Yüzde 40 olarak belirlenen zamla öğrenci abonmanı 109 liraya çıktı.

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İSTANBUL UKOME toplantısında ulaşım zammı kararı çıktı. Son dakika haberine göre zam yüzde 40 olarak belirlendi. Daha önceki 2 UKOME toplantısında yüzde 50 zam istenmiş ve oylamada reddedilmişti. Bugün UKOME üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Bu kez uzlaşmayla ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kararı verildi. Buna göre İstanbulkart tam bilet ücreti 7.67 liraya, mavi kart ise 602 liraya yükseldi. Öğrenci aylık 78'den 109'a Aktarma 3,92'den 5,48'e çıktı. İstanbul'da taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu.. İşte yeni bilet ve taksi ücretleri...

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL
Tam abonman: 602 TL
Öğrenci abonman: 109 TL
İlk aktarma: 5.48 TL
Taksi açılış ücreti: 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL
Minibüs indi bindi: 5.25 TL
Okul servis ücreti: 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

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