O şehirde Ramazan'da ve bayramda su ücretsiz olacak

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçen 3 yılda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde, ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti alınmayacağını bildirdi.

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Sarı, gazetecilere, 2021 yılında ev ve iş yerlerinde şebeke suyu ücretini yüzde 50 ucuzlattıklarını ve şu an suyun tonunu 1 liradan verdiklerini söyledi. Ramazanda vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak için şebeke suyundan ücret almayacaklarını belirten Başkan Sarı, şöyle devam etti:

"Ramazan berekettir, bölüşmektir, paylaşmaktır diyoruz. Seçim vaatlerimizde bir şey söylemiştik, demiştik ki 'biz ramazan aylarında su ücreti almayacağız', 3 yılımızda da bu geleneğimize devam ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz su ücretini Amasya'mızdaki 45 bin 584 haneden akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz. Ramazan ayının birinci gününden, bayram günleri de dahil olmak üzere 35 gün vatandaşımızdan su ücreti almıyoruz. Yine Kurban Bayramı müddetince de su ücreti almayacağız."

Ramazan ayında dostlukların gelişmesi ve güzelliklerin oluşmasını arzu ettiklerini dile getiren Sarı, "Bizim başkanlık dönemimiz sürdüğü müddetçe gelenek olarak her yıl devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de en ucuz suyu veren biziz. 1 ton su 1 lira. Bu manada da Amasya'mıza verdiğimiz sözü tutuyoruz." diye konuştu.

Sarı, kartlı su sistemi kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini, bu kapsamda ortalama bir hesap yaptıklarını ifade ederek, "Kartlarına 25 ton su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." dedi.