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Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz

Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili, "İkisinin de adaylığına 'hayır' diyemeyiz" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Akşener'e, "Sayın Kılıçdaroğlu seçilebilir mi sizce?"diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili cevap verdi
İttifakın üzerinde anlaştığı bir aday olması halinde saygı duyacaklarını belirten Akşener, "Herkesin üzerinde anlaştığı bir aday neden seçilemesin? Herkesin çalışabileceği, üzerinde anlaştığı bir aday seçilebilir." dedi.

Işık daha sonra sorusuna devam ederek, "Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?" diyerek devam etti.

"İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için 'hayır' gibi bir tavrımız yok"
İmamoğlu ve Yavaş'ın popüleritesine saygı duyduğunu belirten Akşener, "Bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim 'Hayır' gibi bir tavrımız yok." şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."

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