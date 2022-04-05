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İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"

İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Düzenlemeyle birçok kamu görevlisi ve emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde artış olacak, meslek grupları genişletilecek.

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Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Ek gösterge, mevcut çalışan maaşını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek. En fazla etki ise emekli maaşlarında olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi. 

“Emekli maaşları 5’te 1 oranında artmış olacak”
Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.

"Emekli ikramiyeleri de yüzde 21-22 oranında artacak"
Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, "Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak" dedi.

Çalışmanın kapsamı 3'üncü toplantıda netleşecek
Bu çalışmanın başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

"Kamuda çalışan sözleşmeli personel statünün değişmesini bekliyor"
Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

“Temmuz'da yüzde 22,81 zam cepte”
Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için tahmini sorulan Zengin, "3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz’unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek" yanıtını verdi.

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