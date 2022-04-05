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2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması aksamadan bu yıl da devam edecek.Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplarda olacak?

2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

 Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.

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2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

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2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

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2022 bayram ikramiyesi detayları bomba! İkramiye ne zaman yatacak tarih belli oldu mu?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

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