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Vedat Muriç Türkiye'ye dönüyor anlaşma tamam

Vedat Muriç Türkiye'ye dönüyor anlaşma tamam

Mallorca formasıyla La Liga serüvenine müthiş başlayan Vedat Muriç, ilk 3 haftada 2 gol, 1 asistle oynamıştı. İspanyol kulübü son 6 haftayı boş geçen yıldız forvetin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Muriç'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

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Vedat Muriç yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor... Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Kosovalı golcü, İspanya'daki kariyeri müthiş başlamış ilk 3 haftada 2 gol, 1 asist yaparak La Liga'da ayın futbolcusu adayları arasında gösterilmişti. Ancak takip eden 6 haftada bir anda tepetaklak olan 27 yaşındaki golcü, tüm maçlarda 90 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.

İspanyol basınındaki haberlere göre, Ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca, Vedat Muriç'in 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriç, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor.

Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı
Deneyimli forvet Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye geri döneceğini açıklamıştı. Muriç şu ifadeleri kullanmıştı: "Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşa ediyoruz."

Fenerbahçe ile anlaştı gözler Lazio'da
Fanatik gazetesinin haberine göre Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriç gelecek sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.

Vedat Muriç 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig 'de sarı-lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgilisi olmuştu. Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü 1 sezon sonra Lazio'ya 19.9 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı.

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