BIST 2.327
DOLAR 14,72
EURO 16,14
ALTIN 912,29
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha: Kimlere kaldık ya Rabbi! Liderimize uluorta saydıran biri...

Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha: Kimlere kaldık ya Rabbi! Liderimize uluorta saydıran biri...

Mehmet Metiner'den AK Parti ile ilgili çarpıcı bir eleştiri yazısı daha geldi. "Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Kimlere kaldık yâ Rabbi" sözleriyle isyan eden Metiner "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" dedi.

Abone ol

Eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'de bulunmuş tüm isimlerin davet edildiği yemek sonrası eleştirilerinden sonra bir eleştiri yazısı daha geldi. Metiner yazısında "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" dedi.

Kardeşlik hukuku konusunda konuya giriş yapan Metiner yazısında şunları söyledi: "Yakın zamanlara kadar AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Partimize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup Reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Hangimizin AK Parti’mize/Reis’imize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere… Kimlere kaldık yâ Rabbi!" ifadesini kullandı. 

İlgili Haberler
Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısını eleştirdi: X-Ray ile arandık, böyle mi olmalıydı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak
Foto Galeri 23 ilde alarm verildi! Meteoroloji ve uzman isim uyardı sonrası yaz sıcaklık bir anda kavuracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayında susuzluğun çaresi oldu yoğun talep görmeye başladı
Ramazan ayında susuzluğun çaresi oldu yoğun talep görmeye başladı
İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"
İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı verdi
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı verdi
Rusya Ukrayna savaşı ihracatı vurdu düşüş çok sert oldu
Rusya Ukrayna savaşı ihracatı vurdu düşüş çok sert oldu
Merkez Bankası yüzde 60'ı aşan enflasyonla ilgili açıklamasını yayınladı
Merkez Bankası yüzde 60'ı aşan enflasyonla ilgili açıklamasını yayınladı
Rauf Kemal Gerz kimdir kaç yaşında neden öldü? Rauf Kemal Gerz kızı ve eşi kimdir?
Rauf Kemal Gerz kimdir kaç yaşında neden öldü? Rauf Kemal Gerz kızı ve eşi kimdir?
Vedat Muriç Türkiye'ye dönüyor anlaşma tamam
Vedat Muriç Türkiye'ye dönüyor anlaşma tamam
'Putin yargılansın' diyen Biden'e karşı Lavrov ABD'nin suç dosyasını açtı
'Putin yargılansın' diyen Biden'e karşı Lavrov ABD'nin suç dosyasını açtı
O şehirde Ramazan'da ve bayramda su ücretsiz olacak
O şehirde Ramazan'da ve bayramda su ücretsiz olacak
Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz
Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır diyemeyiz