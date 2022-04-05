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Süt ve süt ürünleri ambalajlarında KDV indirimi talebi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süt ve süt ürünleri ambalajlarında KDV indirimi talebi

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünlerine tüketicinin uygun fiyatla ulaşabilmesi için ambalajlardaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini istedi.

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Çallı, yaptığı yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışına dikkati çekti. Süt üreticilerini artan maliyetlere karşı korumak ve üretimde devamlılığı sağlamak adına çiğ sütün litre fiyatının nisan itibarıyla yüzde 20'nin üzerinde arttığını belirten Çallı, ambalajlarda da maliyetlerin önemli oranda yükseldiğini vurguladı.

Çallı, ambalaj maliyetindeki artışın doğrudan ürün fiyatını etkilediğine ve tüketicinin alım gücünü düşürdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süt ve süt ürünlerine tüketicimizin uygun fiyattan, kolaylıkla ulaşabilmesi için ambalajdaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi gerekmektedir. Çiğ süt harici girdilerin yüzde 18 KDV ile alınıp, ürünlerin yüzde 1 KDV ile satılması sonucunda üretici firmalarda ciddi bir KDV yükü oluşmaktadır. İndirimli KDV uygulaması gereği biriken bu KDV'lerin nakden iadesi bir sonraki yıl olabilmekte ve ilgili yılda sadece vergi borçlarına mahsup edilebilmektedir. Firmaların KDV alacaklarının nakden ödenmesi konusunda esneklik yapılmalıdır. İhracata dayalı işlemlerde olduğu gibi yıl içerisinde aylık olarak iade imkanı sağlanmalıdır. "

"Geri dönüşümlü kasa kullanımı yaygınlaştırılmalı"
Ambalaj konusunda en önemli maliyet kalemlerinden birinin süt ürünlerinin nakliyesinde kullanılan karton koliler olduğunu belirten Çallı, üreticilerin maliyetlerini düşürmek adına sürekli yeni iş modelleri arayışında olduğunu aktardı. Çallı, "Daha çevreci ve daha ekonomik olan geri dönüşümlü kasa kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu yeni uygulamalara Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması kapsamında vergi avantajları sağlanmalı." ifadesini kullandı.

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