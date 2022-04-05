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Nagihan Karadere doping yaptı mı? Survivor'da Nisa ortaya attı Atletizm federasyonu açıkladı

Nagihan Karadere doping yaptı mı? Survivor'da Nisa ortaya attı Atletizm federasyonu açıkladı

Survivor adasında Nisa , Nagihan Karadere için doping iddiasını ortaya attı. Nisa, "Senin streroidden beynin yanmış' deyip Nagihan'ın doping yaptığını iddia etti. Nagihan 'Benim rekorum 11 yıldır orda duruyor' derken, Atletizm federasyonu da açıklama yaptı.

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Survivor 2022 adası Nisa'nın Nagihan Karadere iddiası ile karıştı. Nisa konseyde Nagihan'ı işaret edip 'Senin steroidden beynin yanmış" dedi. Nagihan Karadere 'ne demek istediğini' sorunca da 'Doping testinden yakalandın ya' karşılığını verdi. Nagihan Karadere buna tepki gösterip 'Allaha şükür 11 yıldır rekorum orda duruyor. Ben dopingden yakalanmadım' karşılığını verdi. Peki Nagihan'ın doping skandalı var mı? Türkiye Atletizm Federasyonu da tartışmalara dahil olup bir açıklama yayınladı. 

Federasyondan yapılan açıklamada, bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu belirtildi. Halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."

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