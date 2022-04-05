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UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

 FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi'nde düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cansu Tiryaki, 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 2. Grup müsabakalarında görev alacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan ise aynı tarihlerde İngiltere'de oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 3. Grup müsabakalarında gözlemci olarak görevlendirildi.

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