Ukrayna'nın 'Ölüm Leydisi'! 'Kömür' kod adlı kadın keskin nişancı Rus askerlerinin belası oldu

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin 41'inci gününde de çatışmalar ve karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Bugün Ukrayna'da kahraman ilan edilen ve ve Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdiği iddia edilen 'kömür' lakaplı keskin nişancı ilk kez ortaya çıktı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 41’inci gününde, Ukrayna’da gündem ‘kömür’ lakaplı kadın keskin nişancı oldu. Savaşın başından bu yana ön cephede savaşan ve gerçek kimliği belirlenmeyen kadın, ulusal kahraman haline geldi. Tüm dünyanın konuştuğu keskin nişancı kadın, ilk kez ortaya çıktı.

Rus askerleri arasında kötü bir şöhreti var

2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Gerçek kimliği bilinmemekle birlikte, Rus güçlerine karşı cesur Ukrayna direnişinin bir sembolü haline geldi.

İngiliz The Times gazetesi, keskin nişancı kadının Ukrayna birliklerine çağrı yaptığını ve ön cephede savaştığını yazdı. Kömür, Rus birlikleri ile ilgili “Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz ” dedi. Kömür, Putin’in işgalcileriyle ‘sonuna kadar’ savaşma sözü verdi.

Kimliğini korumak için yüzü kısmen fotoğraflarda kapatılan ‘Kömür’ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.

Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı’nda 309 Nazi’yi öldürdükten sonra ‘Ölüm Leydisi’ lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko’ya benzetiliyor. Pavlichenko, bugüne kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.

Başarısı, sadece üç Müttefik liderle (Churchill, Roosevelt ve Stalin) tanışmak için cepheden alınmasını değil, aynı zamanda ülkesinin en yüksek ödülü olan Sovyetler Birliği Kahramanı nişanını almasını da sağladı. Ukraynalı efsane ismin portresi pul üzerine basılırken, 2015’te hakkında uzun metrajlı bir film yapıldı.