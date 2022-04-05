Çocuk hastanesinde işkence odası: İçerisi ceset dolu! Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanladı
RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden çekildi, dehşet manzaraları ortaya çıktı. Sokaklarda elleri arkadan bağlı cesetlerden sonra, Bucha'daki çocuk hastanesinin bodrum katında işkence odaları ve o odalarda işkenceyle öldürülmüş sivillerin cesetleri bulundu. Rusya 'fotomontaj' derken, uydu görüntüleri Rusya'yı yalanladı...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 41'inci gününde uluslararası kamuoyu Bucha'da Rus askerlerinin uyguladığı dehşeti tartışıyor... Rusya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve cesetlerin sonradan yerleştirildiğini iddia etse de Rus askerlerinin çekilmesinden önce çekilen uydu görüntülerinde sokaklara saçılmış cansız bedenler görülüyor. Öte yandan Rusya'nın, Bucha'da kurduğu işkence odaları ve o odalarda işkenceyle. öldürülen sivillerin görüntüleri ortaya çıktı. Rusya ise hala 'fotomontaj' iddiasını sürdürüyor. Bucha'yı ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski, "Savaş suçu delillerini topladık" dedi.
Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Bucha kentinde yol kenarında elleri arkadan bağlanmış ve infaz edilmiş çok sayıda cansız beden bulduklarını duyurmuştu. Fotoğraflar için Rusya, 'fotomontaj' savunması yaptı. Ancak, uydu görüntüleri Rusya'nın savunmasını çökertti. New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti.
Cesetlerden 11'i en az 3 haftadır sokakta!
NYT, uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü. Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.
Zelenski: Savaş suçlarına dair kanıtlar topladık!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyayı ayağa kaldıran görüntülere sahne olan Bucha ziyaretinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sadece Bucha’da 300’den fazla sivilin işkenceyle öldürüldüğünü söyledi. Zelenski, açıklamasında “savaş suçlarına dair” kanıtlar topladıklarını belirtip ekledi: “Kentin tamamındaki incelemeler tamamlandığında bu sayının yükselmesi çok olası...”