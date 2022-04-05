BIST 2.331
DOLAR 14,72
EURO 16,16
ALTIN 913,26
HABER /  SPOR
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrar oynanması için Federasyona başvurdu

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrar oynanması için Federasyona başvurdu

BEŞİKTAŞ, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Abone ol

Beşiktaş, hafta sonunda berabere kaldığı Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının 47. dakikasında yaşanan bir pozisyonda stoper Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi.

Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu oldu. 3 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmadan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT iş ilanı yayınladı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz!
MİT iş ilanı yayınladı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz!
Mavi kart aylık tam bilet ücreti 2022 zam geldi mi yeni tablo
Mavi kart aylık tam bilet ücreti 2022 zam geldi mi yeni tablo
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
İstanbulkart öğrenci bileti tek geçiş kaç para 2022 zam mı geldi?
İstanbulkart öğrenci bileti tek geçiş kaç para 2022 zam mı geldi?
Süt ve süt ürünleri ambalajlarında KDV indirimi talebi
Süt ve süt ürünleri ambalajlarında KDV indirimi talebi
Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha: Kimlere kaldık ya Rabbi! Liderimize uluorta saydıran biri...
Mehmet Metiner'den AK Parti için bir eleştiri yazısı daha: Kimlere kaldık ya Rabbi! Liderimize uluorta saydıran biri...
Ramazan ayında susuzluğun çaresi oldu yoğun talep görmeye başladı
Ramazan ayında susuzluğun çaresi oldu yoğun talep görmeye başladı
İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"
İkramiyeler maaşlar artacak! Temmuz zammı için bomba açıklama: "O oran cepte"
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı verdi
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı verdi
Rusya Ukrayna savaşı ihracatı vurdu düşüş çok sert oldu
Rusya Ukrayna savaşı ihracatı vurdu düşüş çok sert oldu