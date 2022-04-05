Metrobüs tek geçiş ücreti 2022 1 durak giden kaç para öder?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine zam geldi iddialarının ardından birçok vatandaş istanbul kart ücretlerini araştırmaya başladı. Metro, otobüs, tramvay, metrobüs ve vapurlarda ulaşım imkanı sunan mavi kart ve İstanbulkart güncel ücret tarifesi tablosu haberimizde. Peki metrobüs tek geçiş 1-2-3 durak ücreti kaç para oldu?

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İSTANBUL'da ulaşıma zam için UKOME ikinci kez toplandı ve ulaşıma yüzde 50 zam yapılması masadaki maddelerden biriydi. Fakat UKOME görüşmesinden yüzde 50 zam talebine red cevabı geldi. Bu gelişmenin ardından metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise mavi kart aylık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki metrobüs tek geçiş 1-2-3 durak ücreti kaç para oldu?

İşte 2022 İstanbul ulaşım ücretleri son hali...

İstanbul ulaşım ücretleri ne kadar?

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylansaydı tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL



Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400