Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beşli çete davası cevabı: Bir daha dava aç, açmazsan namertsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun" sözlerinden dolayı kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bir daha dava aç, açmazsan namertsin. Yiğitsen, erdemliysen, senin dünya kadar televizyonun var. Çık karşıma, hesaplaşalım." diye cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Dün açıklanan yüzde 61.4'lük yıllık enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün iktisat, ekonomi kitapları yazar: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir. Zam+zam+zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Kimse unutmasın. Bu işin sorumlusu sarayda oturan. 'Ekonomistim' diyor. Laf aramızda çakma ekonomist keşke ekonomist olsa. Bir yerden 'ekonomist' lafını duymuş belli ki o da öykünmüştür." diye konuştu.

Bankaların ilk iki ayında karının yüzde 322.8 arttığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Demek ki faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var. Hani faize karşıydın? Hani haramdı?" ifadelerini kullandı.

"Ben sana hakim değil beşli çetenin yandaşısın diyeceğim"

Erdoğan'a yönelttiği beşli çete suçlamalarıyla ilgili mahkemeden çıkan ihtiyatlı konuşması kararına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beşli çete diye, beşli çeteye hizmet ediyor, beşli çetenin tahsildarlığını yapıyorlar diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldırmışlar, ihtiyatlı konuşacakmışım. O hakime diyorum: Ben beşli çete diyeceğim, bakalım ne yapacaksın. Ben sana hakim değil beşli çetenin yandaşısın diyeceğim. Bal gibi beşli çete. 18 yılda bu beş şirkete 203 milyar liralık iş verildi..

"Bir daha dava aç, açmazsan namertsin"

Adam bu işi dolara bağlayalım, garantiye bağlayalım diyor. Bağlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onuru olan lirayı atıyorsun dolara bağlıyorsun. Bunlara beşli çete dediğim için beyefendi incinmiş, gücenmiş. Sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha dava aç, açmazsan namertsin. Yiğitsen, erdemliysen, senin dünya kadar televizyonun var. Çık karşıma, hesaplaşalım.

Erdoğan, bunlara, 'Hiçbir banka kredi vermiyorsa ben sana hazineden garanti veriyorum' diyor. Hazine bunların çiftliği mi? Sen de bunların reisi misin?

'Ne olur ne olmaz bu Kılıçdaroğlu iktidar olur elimizden hepsini alır. Mahkemelere gider, en iyisi sen bana güvence ver İngiliz mahkemelerine gidelim' diyorlar. Sen İngiliz mahkemelerine güvence veriyorsun. Ben sana beşli çetenin sponsorluğunu, tahsildarlığını yapıyor dediğim zaman güceniyorsun. Neden? Görevin bu.

"Yiğitsen, erdemliysen dünya kadar televizyonun var çık karşıma"

'Parayı aldık. Garanti var. Sözleşmeleri de imzaladık. Dolar aldık ama ABD'de Almanya'da enflasyon olur buradan da bizi koruyun' diyor. Tamam diyor 'Fark vereceğim' sana diyor. Bana söyler misin be adam dünyada böyle bir ihale var mı? Burası sömürge devlet mi? Hakimlerini, savcılarını devreye koyuyorsun Kılıçdaroğlu'nun sesini nasıl keseriz diye mahkeme, mahkeme dolaşıyorsun. Sen mahkeme, mahkeme dolaşma yiğitsen, erdemliysen dünya kadar televizyonun var çık karşıma, hesapsa hesaplaşalım.

Bir milyon liralık tazminat davası açmışlar beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla, pulla işim yok. Paradan korkan sensin, tamah eden sensin. Benim tek derdim var herkes huzur içinde yaşasın.

Erdoğan'a söyleyeyim. Hurma işine girdi, hurmada gümrük vergisi 125 bari onu ramazan boyunca sıfırla. Bak onu bile düşünmezler. Beyefendi oturur: Manda yoğurdu falan filan... Her 4 hurmadan birisini alıyorsun vatandaşın lokmasından. 5'li çeteye kapıyı açıyorsun.

Kaşıkçı cinayeti davasıyla ilgili hükümete sert sözler

Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a gönderilmesi kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu. konuşmasına böyle devam etti: "Cinayet yeri İstanbul... Bu Türkiye'nin itibarını ayaklar altına almaktır. Saraylı kafasının çıkarı için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Mavi Marmara gemisi... Filistin halkının hukukunu savunacaktın. Ne oldu? Bir gece Meclis'e bir karar getirdiler. Tazminat ödemeyiz, özür dilemeyiz dediler. Gittiler teslim oldular. Birilerinin arkasında gezen, birilerine yalvaran dünya lideri olur mu? Memleketin itibarını ayaklar altına alandan dünya lideri olur mu? "