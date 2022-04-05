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Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

Anadolu Ajansı
Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde Erzurum'da görev yapan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan filo, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası oluyor.

Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

​​​​​​​​​​​​​​Türkiye genelinde sayılı merkezlerde konuşlu olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ların bir kısmının bulunduğu Erzurum'daki filo, EGM Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, terörle mücadele başta olmak üzere suçluların takibi ve yakalanmasında önemli görevler üstleniyor.

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Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

Sorumluluk alanları olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adeta kuş uçurmayarak suçlulara göz açtırmayan filodaki İHA ve SİHA'ların kumanda merkezinde, zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan pilotlar görev alıyor.

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Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

Bu pilotlar kontrolünde uçuş yapan İHA ve SİHA'lar, yüksek çözünürlüğe sahip görüntü kayıtları sayesinde sorumluluk bölgelerini 7 gün 24 saat gözleyip teröristler ile suçluları arıyor.

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Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

Erzurum'dan havalanarak hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu bölgelerini gözetim altında tutan İHA ve SİHA'lar, bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı.

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