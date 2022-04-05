Erzurum'da bu filo teröristlerin korkulu rüyası oldu

​​​​​​​​​​​​​​Türkiye genelinde sayılı merkezlerde konuşlu olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ların bir kısmının bulunduğu Erzurum'daki filo, EGM Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, terörle mücadele başta olmak üzere suçluların takibi ve yakalanmasında önemli görevler üstleniyor.