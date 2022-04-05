İstanbul'da kira fiyatları çıldırdı Kadiköy'de 1+1 30 bin liraya çıktı

İSTANBUL'da yüksek enflasyon ve yabancı nüfus artışının da etkisiyle kira fiyatları giderek yükseliyor. Kadıköy'de 1+1 dairelerin kirası bile 30 bin liraya çıktı.

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İstanbul'da kiralar can yakıyor ve yüksek enflasyon oranının dahi üzerinde zamlanıyor. Kiralık ev tutmak isteyen İstanbullular her platformda fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.

Bu örneklerden birini oldukça dikkat çekici… İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Sakız Sokak'ta 65 metrekare brüt, 60 metrekare net büyüklüğünde bir daire, 30 bin TL'ye kiraya çıkarıldı.

Dairede oda sayısı ise 1. Yani salonla birlikte 1+1 olarak kiralanıyor. Küçük bir balkonu olan kiralık daire için en dikkat çekici özellikler ise ilan ayrıntılarında yer alıyor.

Her ay kira artıyor

Daha önce görülmedik bir şekilde kira fiyatı gelecek aylarda daha fazla belirlendi. Nisan ayı için 30 bin TL'ye kiraya çıkarılan daireyi Mayıs'ta tutmak için 37 bin TL, Haziran'da tutmak için 42 bin TL, Temmuz'da tutmak için 47 bin TL vermeniz gerekiyor. Eylül için belirlenen aylık kira fiyatı ise 58 bin TL.

Kadıköy'deki emlakçılar, kira fiyatlarının artmaya devam edeceğini düşünürken, yabancıların özellikle de Rusların son zamanlarda sıklıkla Kadıköy'de ev baktıklarını söylüyor.

Artıyor çünkü daire yok

Gayrimenkul danışmanı Ümit Sadıkoğlu “Fiyatlar kesinlikle daha fazla artar. Kadıköy'de şu anda başlangıç fiyatı 7 bin TL'ye gelmiş durumda. 1+1 binalar 6-6,5 bin TL, 2+1'ler 9 bine kadar çıkıyor. Moda Burnu'na doğru 25-30 bin civarı kiralar var” diye konuştu.

“Kadıköy'de fiyatlar artmaya devam edecektir çünkü daire yok talep çok. Talepte bir azalma söz konusu değil” ifadelerini kullanan Sadıkoğlu, yabancıların Kadıköy'ü daha fazla tercih ettiğini ekledi: “Çok fazla yabancı var, kiralık ev arayan. Eşyalı daireye talep çok. Ruslar bu ara çok geliyor, İranlılar fazla. Günde en az 1-2 Ruslarla görüşüyorum diyebilirim.”

Ev arayan yabancıların yüzde 70'i Rus

Gayrimenkul danışmanı Ümit Kocaoğlu ise şunları söyledi: “Sene başından beri kiralar sürekli artıyor. Eve kapanmalardan sonra da arttı. Bina yılına göre kira fiyatları değişiyor. Yeni binalarda en ucuz kira fiyatı 8 bin TL civarında olurken eski binalarda 6,5-7 bin TL'ye bulabiliyorsunuz. Fiyat artışı durmaz, imkansız. Maalesef durum böyle. Talep çok fazla. Bizde sırada bekleyen 30 kişi var mesela.

Kocaoğlu da Sadıkoğlu'nun Rusların fazla talepte bulunmasıyla ilgili söylediklerine katılıyor: Yabancı olan ve ev arayan yabancıların yüzde 70'i Rus diyebilirim.

Yıllık artış yüzde 12

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan en son araştırmaya göre yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 112,3, Ankara'da yüzde 106,7, İzmir'de yüzde 74 olarak açıklandı. Ülke genelindeki artış ise yüzde 84,2.

En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 122), İstanbul (yüzde 112,3), Ankara (yüzde 106,7), Mersin (yüzde 98,2) ve Kocaeli (yüzde 88,1). İstanbul, Türkiye genelinde en fazla kira artışının olduğu ikinci il.

Hepsiemlak tarafından hazırlanan endekse göre de son bir yılda üç büyük il içerisinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149'luk artışla İstanbul oldu. Ankara yüzde 97, İzmir yüzde 78 ile İstanbul'u takip etti. Veriye göre İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250'lere varan artışlar yaşandı.