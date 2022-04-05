Litvanyalı ünlü yönetmen Ukrayna'da öldürüldü! Rusların saldırından kaçamadı

Litvanyalı ünlü yönetmen Mantas Kvedaravicius'in Mariupol'da öldürüldüğü açıklandı. Kvedaravicius'in Mariupol belgeselinin gösterimi ilk kez 2016 yılında Berlin Film Festivali'nde yapılmıştı.

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Ukrayna'nın Mariupol kentiyle ilgili belgeseliyle tanınan Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'in Mariupol kentinde öldürüldüğü duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bilgi ajansı tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, 46 yaşındaki Litvanyalı yönetmenin Mariupol'dan ayrılmaya çalışırken Rus güçler tarafından öldürüldüğü belirtildi.



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Litvanya'da ve tüm dünyada iyi tanınan, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da tüm tehlikelere rağmen son ana dek çalışan yaratıcı bir ismi kaybettik" dedi. Litvanyalı yapımcı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Sevgili ve yetenekli Mantas'ı kaybettik. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.



Belgesel çalışmalarıyla tanınmıştı

Litvanyalı yönetmen, Donbass bölgesindeki Ukrayna güçleriyle Rusya destekli milislerin çatışmalarını konu alan belgesel çalışmalarıyla tanınmıştı. Kvedaravicius'un Mariupol'da yaşananları kayıt altına aldığı “Mariupolis” belgeselinin ilk kez 2016 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gösterimi yapılmıştı.